Elden Ring: annunciati due artbook ufficiali da 400 pagine, ecco le prime immagini

FromSoftware ha annunciato l'arrivo di due artbook ufficiali di Elden Ring da ben 400 pagine ciascuno, che includono concept art di ambientazioni, NPC, armature, armi, nemici e oggetti. Al momento i due volumi sono stati confermati per il solo mercato giapponese.

Il lancio in Giappone è previsto per il 30 novembre. I due artbook sono in formato A4 e saranno venduti separatamente al prezzo di 31 dollari ciascuno. Il Vol. 1 include artwork tratti dal filmato d'apertura, ambientazioni e dungeon, NPC e armature, mentre il Vol. 2 quelle di nemici, armi e oggetti.

Volendo i collezionisti possono mettere le mani sulla Ultra Edition che include entrambi i tomi in una confezione speciale con una concept art di Godfrey come copertina, il tutto al prezzo di 125 dollari.

Nella galleria sottostante trovate alcuni immagini campione presenti nei due artbook e la copertina della Ultra Edition.

Bandai Namco non ha ancora confermato se i due artbook di Elden Ring arriveranno anche in Europa e Stati Uniti, ma considerando il grande successo commerciale del gioco crediamo sia altamente probabile. Vi aggiorneremo se ci saranno novità in merito.