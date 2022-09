State of Decay 3: Undead Labs collabora con The Coaltion, lo studio di Gears of War

Undead Labs sta collaborando con The Coaltion per lo sviluppo di State of Decay 3. Lo studio di Gears of War in particolare sta dando una mano nell'utilizzo dell'Unreal Engine 5 e per integrare alcune delle tecnologie presenti nei loro giochi.

La conferma è arrivato da Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, durante l'ultimo podcast di Larry Hryb, aka Major Nelson.

"(Undead Labs) sta lavorando a Vancouver con The Coalition, il nostro studio di Gears of War, usando alcune delle tecnologie legate all'Unreal Engine 5 e ad alcune delle cose presenti in Gears of War prima di integrarle in State of Decay 3", ha detto Booty.

State of Decay 3, uno scatto tratto dal primo trailer ufficiale

Il boss degli Xbox Studios inoltre afferma di aver visitato di recente gli studi di Undead Labs e aver ricevuto aggiornamenti sullo stato dei lavori di State of Decay 3. Ha aggiunto che State of Decay 2 ha raggiunto quota 11 milioni di giocatori.

"Due settimane fa, abbiamo trascorso un'intera giornata presso Undead Labs a Seattle, il che è stato fantastico, e abbiamo ricevuto aggiornamenti su State of Decay 3, che ha davvero delle cose interessanti, oltre al fatto che State of Decay 2 sta vedendo crescere la sua base di giocatori. Penso che che abbiamo raggiunto undici milioni di giocatori con State of Decay 2, il che è piuttosto interessante. Tutto ciò che stanno facendo (con il secondo capitolo) rappresenta un banco di prova per State of Decay 3."

È ormai da molto tempo con non riceviamo aggiornamenti ufficiali su State of Decay 3 da parte di Undead Labs. Le ultime informazioni sono arrivati fondamentalmente da fonti indirette: a gennaio il curriculum di uno sviluppatore ha confermato che il gioco utilizzerà l'Unreal Engine 5, mentre secondo alcune voci di corridoio il budget del gioco è aumentato notevolmente e ora è un tripla A a tutti gli effetti.