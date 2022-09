The Callisto Protocol verrà supportato con dei DLC per un anno dopo il lancio

Striking Distance ha intenzione di supportare The Callisto Protocol per un anno dopo il lancio nei negozi tramite la pubblicazione di molteplici DLC.

Come avranno notato i più attenti l'arrivo di contenuti post-lancio era stata già confermata nei mesi scorsi grazie all'apertura dei preorder delle versioni digitali, dato che tra i bonus inclusi nella Deluxe Edition c'è anche il Season Pass.

Ora grazie a un'intervista pubblicata dal portale TrueTrophies sono arrivati ulteriori dettagli sui piani di Striking Distance per il supporto post-lancio di The Callisto Protocol, che a quanto pare ancora non stati del tutto delineati.

"Vediamo The Callisto Protocol come un gioco "full-service" e investiremo sui dei DLC. Puntiamo per un supporto di un anno intero dopo il lancio", ha detto il CTO Mark James.

"Abbiamo fatto in modo che il gioco possa essere espanso in futuro. Abbiamo creato un mondo che può raccontare storie diverse e quindi potremo farlo tramite dei DLC, oppure potremmo effettivamente raccontarle in prodotti successivi."

"Ci piace pensare a The Callisto Protocol come a un franchise: ogni sviluppatore quando crea una nuova IP, gli piace pensare che sia un investimento per realizzare un franchise. È davvero costoso realizzare una nuova IP, quindi vogliamo sempre provare a ottenere il massimo."

Uno dei tanti nemici che affronteremo in The Callisto Protocol

James ha aggiunto che nei DLC di The Callisto Protocol potremmo vedere "modalità differenti", alcune delle quali potrebbero ispirarsi ad altri giochi di stampo survival horror.

"Al momento abbiamo una modalità storia lineare", ha aggiunto James. "Possiamo anche raccontare dello scoppio della pandemia nella prigione senza toccare la storia originale".

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. In queste ore stanno facendo molto discutere le parole del game director Glen Schofield, che ha ammesso che il team sta affrontando un crunch estenuante.