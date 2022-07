Nordisk Games ha acquisito Supermassive Games, gli autori di Until Dawn e The Quarry

Nordisk Games ha acquisito Supermassive Games, gli autori di Unil Dawn, The Quarry e The Dark Pictures Anthology.

La compagnia danese ora controlla al 100% lo studio, dopo aver acquistato il 30,7% delle quote azionarie nel 2021.

Supermassive Games è stata fondata nel 2008 da Pete e Joe Samuels. Ad oggi lo studio conta più di 300 sviluppatori. Lo studio ha vinto un BAFTA con l'esclusiva PS4 Until Dawn, mentre nel 2019 ha lanciato la sua prima IP proprietaria, The Dark Pictures Anthology, mentre lo scorso mese ha pubblicato l'horror The Quarry, di cui trovate la recensione sulle nostre pagine.

Nordisk Games è una sussidiaria di Nordisk Film, che negli anni ha costruito una scuderia di sviluppatori piccoli e grandi di tutto rispetto, che include Avalanche Studios Group (Just Cause, Mad Max e RAGE 2), Star Stable Entertainment, Flashbulb Games, Nitro Games e MercurySteam (Metroid Dread).

"È passato poco più di un anno da quanto Nordisk Games ha fatto un investimento iniziale in Supermassive Games e nella nostra visione per il futuro", ha detto Pete Samuels, CEO di Supermassive Games. "

Durante quel periodo, abbiamo scoperto di condividere molti valori importanti con Mikkel Weider (CEO di Nordisk Games) e il suo team e riteniamo che questi valori siano ugualmente importanti per i nostri partner commerciali esistenti che continueremo a supportare. Avendo un'esperienza così positiva nell'ultimo anno, non è stata una decisione difficile quando Nordisk Games ha voluto esplorare l'idea di aumentare il proprio investimento. Abbiamo una strategia di crescita entusiasmante e ambiziosa per Supermassive Games. Sono estremamente entusiasta di sapere dove ci porterà la sicurezza offerta da questa partnership e il continuo accesso all'esperienza di Nordisk Games."

Mikkel Weider, CEO di Nordisk Games, ha dichiarato: "Nell'anno in cui abbiamo lavorato al fianco di Pete e Joe e dell'intero team di Supermassive, ci è stata chiara la quantità di talento, nonché il potenziale per sviluppare ulteriormente il tipo di storie e i giochi basati sulla narrativa in cui eccellono. Acquisendo il 100% dello studio saremo in grado di aumentare il nostro supporto al team e, sopratutto, continuare l'ottimo rapporto di lavoro che abbiamo con loro."