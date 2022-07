Offerte Amazon Prime Day: mouse, tastiere e cuffie Razer in forte sconto

Le offerte Amazon Prime Day proseguono con Razer, noto brand di periferiche PC da gaming, che mette tutto in sconto. Abbiamo filtrato i prodotti mostrandovi qui sotto i migliori in termini di qualità e di prezzo. Due mouse diversi tra loro ma allo stesso tempo ottimi: parliamo del Razer Viper Mini, un mouse gaming con 8500 DPI, dotato di cavo Razer SpeedFlex e con un peso di soli 61 grammi, disponibile al prezzo di 26,99€, e Razer Basilisk V3, un mouse da 26.000 DPI con 11 pulsanti programmabili, al prezzo di 49,49€. La Razer BlackWidow nella sua versione 3 è disponibile con uno sconto del 40%, scendendo a 89,99€: si tratta di una periferica ricca di funzioni, a partire dalla rotella digitale posta in alto a destra, fino al poggia polsi ergonomico e l'illuminazione Chroma RGB. La tastiera monta dei Green Switch. Andiamo a vedere le cuffie con cavo, le Kaira X, rispettivamente per PlayStation 5 e per Xbox Series X/S, disponibili al prezzo di 49,49€ (con uno sconto del 29%). Parliamo di cuffie con driver da 50mm, microfono cardioide hyperclear, controlli integrati e un pulsante per la disattivazione del microfono. A chiudere la lista di prodotti ci pensa il Razer Kishi, un controller Android per poter giocare con il proprio smartphone, con connessione USB-C, un design ergonomico e la possibilità di inserire il dispositivo all'interno del pad stesso. Il device è venduto a 54,49€, un prezzo ottimo per questo joypad a latenza zero.

Razer BlackWidow V3

