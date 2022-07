Offerte Amazon Prime Day: monitor Samsung Odyssey G3, G5, G7 e G9 in forte sconto

Le offerte Prime Day di Amazon proseguono oggi, e lo fanno con i monitor Samsung Odyssey in forte sconto. I modelli sono vari e partono dal G3 (24 e 27 pollici) al G9 (49 pollici curvo), passando anche per il G5 (27 pollici curvo) e il G7 (28 pollici). Partiamo dai primi due G3, Samsung Odyssey rispettivamente da 24 e 27 pollici: si tratta di monitor Full HD con 144 Hz di frequenza, un ritardo di risposta di 1ms e la compatibilità con FreeSync. I monitor sono venduti rispettivamente a 169,90€ e 189,9€. Passiamo poi al Samsung Odyssey G5, monitor WQHD 2K da 27 pollici curvo, compatibile con HDR10 e con una frequenza di 144 Hz, al prezzo di 229,90€. Il Samsung Odyssey G7 è un monitor piatto da 28 pollici con risoluzione 4K (3840x2160): questo però non lesina sulla frequenza, visto che propone 144Hz come tale, e ovviamente ha tutte le compatibilità con FreeSync e G-Sync, al prezzo di 669,90€. Chiudiamo con il top di gamma, un Samsung Odyssey G9 da 49 pollici Dual QHD (5120x1440), la proposizione di Samsung del suo 32:9 compatibile con HDR10, HDR1000, e una frequenza di 240 Hz. Il prezzo di questo gioiello è di 1099€, con uno sconto del 35% dal prezzo di partenza.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Samsung Odyssey G5

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.