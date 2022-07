The Last of Us Parte 1 non ha richiesto crunch, rivela uno degli sviluppatori

The Last of Us Parte 1 a quanto pare non ha richiesto crunch: lo ha rivelato uno degli sviluppatori del gioco, il principal environment artist Anthony Vaccaro, spiegando che è in assoluto la prima volta che gli capita una cosa del genere.

"Questa è la prima volta nei miei tredici anni di carriera, spesi all'interno di diversi studi, che non ho dovuto effettuare crunch per completare un gioco", ha scritto Vaccaro dopo l'annuncio che The Last of Us Parte 1 è entrato in fase gold.

"Si tratta di una gran bella sensazione, specie considerando che abbiamo ottenuto una qualità corrispondente a quella di The Last of Us Parte 2. C'è ancora un po' di lavoro da fare ma sono orgoglioso dei grandi cambiamenti compiuti finora per rendere questo ambiente più salutare."

Il post di Anthony Vaccaro arriva peraltro a breve distanza da quello di un suo collega, l'animatore Robert Morrison, che ha difeso the Last of Us Parte 1 dall'accusa di essere un gioco succhiasoldi, parlando dell'incredibile cura messa nella sua realizzazione.

Certo, di questi tempi riuscire a confezionare un prodotto simile senza neppure ricorrere al crunch appare come una conquista tutt'altro che banale, figlia di un'ottima organizzazione delle risorse: speriamo che situazioni simili si moltiplichino in futuro.