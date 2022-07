Offerte Amazon Prime Day: scopriamo tutti gli SSD compatibili PlayStation 5 in sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day ci portano oggi degli SSD interessanti, compatibili con PlayStation 5, ad ottimi prezzi. Ne abbiamo presi diversi, di diverso taglio e brand, per potervi mostrare varie opzioni disponibili. Partiamo da Corsair, che mostra il suo MP600 Pro LPX da 1TB, un M.2 NVMe di quarta generazione ottimizzato per PlayStation 5. Il prezzo di questo SSD è di 150,99€. Se volete risparmiare un po', Crucial propone un SSD compatibile con PlayStation 5 da 500 GB, con una velocità di lettura leggermente inferiore ma con un prezzo super competitivo: è venduto infatti a 70,99€. Il Samsung 980 Pro è un SSD con dissipatore di calore da 1TB, compatibile con PS5 e all'ottimo prezzo di 117,99€, con uno sconto del 54% dal prezzo originale. Se volete passare ai 2TB, c'è il Sabrent, un SSD ad alte prestazioni che in questa versione costa 236,99€, ma c'è disponibile anche in tagli più piccoli. Ultimo, ma non per importanza, il WD_Black da 1TB (SN850), dotato di una velocità di lettura di 7000 MB/s, compatibile con PS5 e ad un prezzo fantastico, solo 137,99€.

Samsung 980 Pro

