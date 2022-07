The Last of Us Parte 1: in arrivo nuovi dettagli su gameplay e grafica del remake

The Last of Us Parte 1 arriverà nei negozi nel giro di meno di due mesi, eppure finora sono stati condivisi relativamente pochi dettagli sul rifacimento per PS5 e PC e abbiamo visto giusto un trailer e qualche comparazione grafica con l'originale e la remaster per PS4. Fortunatamente non dovremo attendere a lungo per saperne di più sulle modifiche apportate nel remake, dato che Naughty Dog ha promesso che svelerà maggiori dettagli su grafica e gameplay a breve.

Giusto ieri lo studio di Sony ha svelato che The Last of Us Parte 1 è entrato in fase gold. Insomma, ora che i lavori sono giunti al termine Naughty Dog sembrerebbe pronta a condividere nuovi dettagli sul remake e, si spera, anche un video che evidenzi le modifiche apportate al gameplay.

"Non vediamo l'ora di mostrarvi di più della straordinaria grafica, tecnologia e gameplay su cui il team ha lavorato nei prossimi due mesi fino al lancio. Rimanete sintonizzati!"

The Last of Us Part 1 sarà "una revisione totale dell'esperienza originale" e avrà un "gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate", stando alle informazioni ufficiali fornite da Sony. Inoltre includerà il DLC Left Behind. Sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre 2022 e successivamente approderà anche su PC.

Di recente, il cinematic animator Robert Morrison è intervenuto su Twitter per difendere il remake dalle accuse di essere un gioco "succhiasoldi".