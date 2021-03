The Dark Pictures: Nordisk Games acquista il 30% di Supermassive

Nordisk Games ha acquisito un pacchetto di minoranza del team Supermassive, pari a circa il 30% delle azioni, cosa che rende la compagnia un azionista di grosso calibro, a indicare intenzioni piuttosto serie sulla squadra britannica.

Supermassive è il team autore di vari titoli soprattutto di genere horror come Until Dawn e i recenti The Dark Pictures: Man of Medan e The Dark Pictures: Little Hope, nonché del prossimo capitolo della serie antologica, House of Ashes.

Attualmente conta circa 200 dipendenti, dunque si tratta di una squadra di un certo calibro rispetto ai team indie standard e ha base presso Guildford, nel Regno Unito. Il CEO del team, Pete Samuels, si è detto decisamente contento del supporto ricevuto: "Siamo felici di avere il supporto di Nordisk Games insieme a Supermassive, in attesa di quello che ci porterà il futuro. Le nostre compagnie condividono una passione per sviluppare bei giochi con storie in grado di coinvolgere emotivamente gli utenti e non vediamo l'ora di lavorare insieme anche ai colleghi di Nordisk Film ed Egmont".

Da parte sua, anche Nordisk Games si è detta ovviamente soddisfatta dell'operazione, trovando la produzione di Supermassive particolarmente confacente alla visione intrapresa dalla compagnia per quanto riguarda i suoi diversi rami produttivi nell'ambito dell'intrattenimento.

A questo punto, il futuro della serie antologica The Dark Pictures, che dovrebbe comprendere in totale ben 8 capitoli, sembra essere ulteriormente assicurato grazie al nuovo supporto ricevuto anche da Nordisk, in attesa di ulteriori informazioni sulle nuove produzioni.