Warframe: aggiornamento per Xbox Series X|S in arrivo ad aprile

Warframe riceverà un aggiornamento specifico per Xbox Series X|S nel mese di aprile 2021, facendo dunque fare al gioco l'upgrade alla next gen anche sul fronte della console Microsoft, dopo averlo già fatto su PS5.

Anche Xbox Series X e Series S riceveranno dunque l'aggiornamento next gen per Warframe, cosa che certifica l'impressionante longevità dell'action game multiplayer online di Digital Extremes, ormai in corso da otto anni a questa parte e a quanto pare destinato a perdurare anche nella nuova generazione.

Dopo la grossa espansione fornita da Heart of Deimos, Warframe ha già ottenuto un aggiornamento specifico per PS5, di cui potete anche leggere la recensione pubblicata a gennaio. L'update per Xbox Series X|S dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso visto sulla console Sony, con tutte le migliorie apportate anche sulle nuove piattaforme Microsoft, al di là di quelle specificamente previste per PS5 come il supporto per DualSense e per le attività all'interno dell'interfaccia utente.

Non c'è ancora una data di uscita precisa ma l'update dovrebbe arrivare nel corso di aprile 2021: Warframe dovrebbe andare a 4K e 60 fps su Xbox Series X, in attesa di capire quali siano le caratteristiche previste per Xbox Series S, nel caso siano diverse.

Warframe è disponibile su PC e praticamente su tutte le console ma Digital Extremes ha riferito di volerlo portare anche su altre piattaforme, cosa che potrebbe riferirsi a questo punto alle piattaforme mobile o a Google Stadia.