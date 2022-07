Matchpoint - Tennis Championship, la recensione del tennis secondo Torus Games

Negli ultimi anni ci siamo trovati a parlare su queste pagine di come più volte i vari AO Tennis o Tennis World Tour abbiano provato a risollevare il tennis videoludico da un ingolfo in cui sembra essere finita la rappresentazione di questo antichissimo sport. L'ultimo a provare a catturare la magia di questo sport è però Matchpoint - Tennis Championship, edito da Kalypso Media e sviluppato da Torus Games .

Matchpoint - Tennis Championship: risposta lunga

Il cuore dell'esperienza ludica di un gioco di tennis è il feeling sui campi. È fondamentale per chi si appresta a sviluppare questi titoli andare a centrare tre punti chiave: la risposta sensoriale degli scambi e della pallina, la differenziazione del rimbalzo rispetto al terreno di gioco e la responsività del tennista ai comandi del giocatore. Su questi tre aspetti dunque, ci siamo basati per la nostra analisi del gameplay. Partendo dal primo punto, è chiaro come Matchpoint mostri una strizzata d'occhio agli esponenti del genere sopracitati.

Il sistema di puntamento della pallina e del colpo non stravolge il genere di appartenenza e si adatta a quanto già visto in altre iterazioni. Anche a livello di feeling, ci troviamo davanti a un sistema rodato e che gli appassionati non avranno difficoltà a ritrovare in breve tempo. In sostanza si colpisce la pallina con la pressione di uno dei 4 tasti assegnati ai colpi (piatto, top spin, pallonetto e smorzata) gestendone la forza (tempo di pressione del tasto) e la direzione (puntamento con levetta analogica). Gli scambi sono intensi e in svariati casi anche divertenti, l'unico problema risulta l'IA, ma di questo avremo modo di parlarne successivamente.

Continuando a prendere in esame i tre aspetti chiave, il secondo è sicuramente un punto dolente. A oggi è difficile capire come, al di là di limiti produttivi e di budget, non ci si riesca a concentrare sul rimbalzo della pallina. La grande differenza tra le superfici di gioco è ciò che permette ai tennisti reali di essere più o meno adatti a un tipo di terreno (Nadal il maestro della terra rossa, Federer o Murray dell'erba, e così via). A oggi questo dettaglio viene solo e accennato nelle produzioni videoludiche dedicate al tennis e non capiamo come mai. Che voi giochiate sulla terra o sul cemento, in Matchpoint non farà molta differenza e questo è un peccato.

Anche il terzo e ultimo punto non convince in Matchpoint - Tennis Championship. Purtroppo, il gioco è funestato da una serie di problematiche tecniche, come le animazioni, l'IA e una stabilità generale molto precaria che vanno a intaccare anche la responsività di alcune azioni in gioco. Questo in alcuni casi ha generato una frustrazione non dovuta a nostri errori che, in esperienze che hanno velleità simulative, deve essere totalmente assente.