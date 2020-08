Giochi PS4: Rogue Legacy 2 e Pathfinder: Kingmaker (settimana 17 agosto 2020)

La nuova settimana del 17 agosto 2020 è ufficialmente cominciata: l'estate è in pieno scorso di svolgimento, ma ciò non impedirà l'arrivo sulle varie console di un certo numero di titoli interessanti. In questo articolo faremo il punto, specificamente, sui giochi PS4 in arrivo nei prossimi sette giorni, come sempre.

Sarete contenti di sapere, come prima cosa, che Rogue Legacy 2 è finalmente in dirittura d'arrivo su PlayStation 4 (non in esclusiva: debutterà anche su altre console e PC): lo farà nella giornata di domani, martedì 18 agosto 2020. Il platform roguelike di Cellar Door Games vanta ancora dei fan estremamente fedeli: questo sarà il sequel.

Sempre nella giornata di domani sulla console Sony arriverà anche Pathfinder: Kingmaker. "L'RPG Pathfinder è un'evoluzione del set di regole 3.5 del gioco di ruolo fantasy più antico del mondo, progettato tenendo conto del feedback di decine di migliaia di giocatori come voi. Che sia la prima volta che giocate nell'universo di Pathfinder o che siate giocatori esperti, Pathfinder: Kingmaker è il CRPG che stavate aspettando"; potete già leggere la recensione di Pathfinder: Kingmaker su PC, mentre aspettate.

Qui di seguito trovate anche un pratico elenco: all'interno abbiamo riportato tutti i giochi PS4 in uscita nella settimana del 17 agosto 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento!