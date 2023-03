God of War Ragnarok, Chris Judge vorrebbe che la console war avesse fine, è l'attore di Kratos

L'attore Christopher Judge vorrebbe che la console war avesse fine. Si tratta dell'interprete di Kratos nella serie God of War, recentemente apparso in God of War Ragnarok. Il suo appello è arrivato in occasione della serata dei BAFTA Awards, in cui ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista proprio per Ragnarok, che in totale ha ricevuto sei premi.

Durante il suo discorso, Judge ha definito il ruolo di Kratos come quello della vita e ha detto che, anche se non sa se tornerà mai a vestirne i panni, ha apprezzato tutti i riconoscimenti avuti finora. Quindi ha ringraziato i fan per il loro supporto e a chiesto loro di essere gentili gli uni con gli altri.

Judge: "Siate gentili gli uni con gli altri. Avete più cose in comune di quante non vi dividano. Non importa quale piattaforma amiate, no importa quale gioco amiate, fate tutti parte della comunità dei videogiocatori. Datevi una pausa."

Oltre che per aver interpretato Kratos, Judge è diventato famoso per il suo lunghissimo discorso ai The Game Awards 2022. Nonostante i sei BAFTA vinti, il premio del gioco dell'anno non è stato assegnato a God of War Ragnarok, ma a Vampire Survivors.