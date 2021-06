GOG: Absolute Drift gratis per i saldi estivi

In occasione dei suoi saldi estivi, GOG, il negozio digitale di CD Projekt, sta regalando Absolute Drift, un gioco di corse con visuale a volo d'uccello incentrato sulla velocità e le derapate. Riuscirete a vincere le competizioni mantenendo il controllo dell'auto in curva? Ora potete scoprirlo senza spendere un euro!

Per riscattare Absolute Drift non vi resta che andare sulla pagina principale di GOG e cliccare sul pulsante verde del banner del gioco. Naturalmente per averlo dovete essere titolari di un account valido e senza limitazioni.

Un'immagine di Absolute Drift

La descrizione ufficiale di Absolute Drift parla di sei auto personalizzabili e guidabili; di tre modalità di gioco: Driftkhana, Drifting e Mountain Drifting, per un totale di trentaquattro livelli; di cinque aree free-roaming, ognuna con un tema unico e delle sfide specifiche; classifiche online, replay e ghost car, funzioni utili per confrontarsi con gli altri giocatori; più di tre ore di musica di C41 e Nyte.