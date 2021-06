Ratchet & Clank: Rift Apart: un trailer presenta la modalità fotografica

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart per mostrare la modalità fotografica, ormai immancabile in ogni gioco tripla A. Se ambite a diventare dei fotografi virtuali, oppure se semplicemente vi piace catturare delle belle immagini, ne sarete felici.

In merito alla modalità fotografica, Insomniac ha spiegato sul PlayStation Blog: "Abbiamo preso le intuitive funzionalità presenti nei nostri giochi precedenti per fornirvi una suite di strumenti fotografici da usare in Ratchet & Clank: Rift Apart, il tutto supportato dalla potenza della console PlayStation 5. Scattate subito foto di qualità incredibile, incluse immagini a risoluzione 4K dinamica* estremamente dettagliate e complete di ray tracing! Sono indescrivibili, quindi date un'occhiata al trailer della modalità foto che trovate di seguito per vedere con i vostri occhi."

Insomma, chi ha già provato la modalità foto degli Spider-Man si sentirà a casa. "Come per la fotografia nella vita reale, l'illuminazione è essenziale per catturare lo scatto perfetto. Abbiamo riportato la possibilità di aggiungere fino a tre luci nelle vostre scene, tra cui luci sferiche per coprire aree più ampie e faretti per concentrarvi sui dettagli importanti. Potete anche modificare l'illuminazione naturale all'interno dell'ambiente per creare l'atmosfera giusta per i vostri scatti."

Oltre alle funzioni note, la modalità foto di Ratchet & Clank: Rift Apart offre anche delle novità:

"Una novità introdotta nella modalità foto di Ratchet & Clank: Rift Apart è costituita dalle pose dei personaggi! Ce ne sono tantissime tra cui scegliere, incluse pose con armi che si sbloccano quando acquistate determinate nuove armi nel gioco, così come alcune pose sciocche che aggiungono spensieratezza ai vostri scatti. Per finire, è possibile applicare espressioni facciali e combinare le protezioni che avete sbloccato per dare a Ratchet e Rivet personalità e stile!

Abbiamo anche una nuova modalità "Effetti visivi" che potete attivare o disattivare per aggiungere alcuni effetti animati alla vostra anteprima, ideale per chi ama fare gif o video!

"Punta e scatta" è il nuovo motto di Ratchet & Clank: Rift Apart, grazie ad alcune di queste stellari caratteristiche del gioco. Quindi, mentre sarete in giro a sparare ai soldati di Nefarious e a salvare l'omniverso dal cataclisma dimensionale, prendetevi un secondo per passare alla modalità foto e sperimentare con le vostre capacità fotografiche."