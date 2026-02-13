Google Pixel 10a: la batteria sarà migliore del 9a, maggiore efficienza energetica e classe A europea

Il nuovo Google Pixel 10a è ormai pronto al debutto ufficiale, fissato per il 18 febbraio, ma nel frattempo sono già emersi dettagli importanti grazie alla pubblicazione dell'etichetta energetica europea. Come previsto dalle normative UE, gli smartphone devono riportare una scheda informativa che certifica consumi, autonomia, resistenza e riparabilità.
Ed è proprio da questo documento che arrivano interessanti conferme sul nuovo modello "economico" di Google. Il Pixel 10a ha ottenuto la valutazione massima, classe A, sia per efficienza energetica sia per autonomia complessiva. Secondo quanto riportato, il dispositivo raggiunge 53 ore e 14 minuti di utilizzo con una singola ricarica.
La batteria del Pixel 10a super quella del 9a
Si tratta di un miglioramento rispetto al precedente Google Pixel 9a, che si fermava a una certificazione di classe B per l'efficienza e offriva circa un'ora in meno di autonomia dichiarata. Un altro dato rilevante riguarda la longevità della batteria.
Come gli altri modelli della serie Pixel 10, anche il 10a è progettato per mantenere almeno l'80% della capacità originale dopo mille cicli di ricarica. Questo aspetto contribuisce a rafforzare l'attenzione di Google verso la durata nel tempo dei propri dispositivi, un fattore sempre più importante per gli utenti e per la sostenibilità.
L'etichetta energetica che conferma la batteria del Pixel 10a
L'etichetta energetica fornisce anche indicazioni sulla robustezza del dispositivo. Il Pixel 10a è certificato IP68, quindi resistente a polvere e immersioni in acqua. Nei test di caduta ripetuta ha ottenuto una valutazione A per l'affidabilità strutturale, confermando un'elevata solidità costruttiva.
Più contenuto, invece, il punteggio relativo alla riparabilità, fermo alla classe B, in linea con il modello precedente. Nel complesso, rispetto al Pixel 9a il nuovo smartphone migliora soprattutto sul piano dell'efficienza. Che cosa ne pensate? Si tratta di uno smartphone o in generale di una gamma per voi interessante? Fatecelo sapere con un commento.