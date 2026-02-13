Google Pixel 10a: la batteria sarà migliore del 9a, maggiore efficienza energetica e classe A europea

Il nuovo Google Pixel 10a è ormai pronto al debutto ufficiale, fissato per il 18 febbraio, ma nel frattempo sono già emersi dettagli importanti grazie alla pubblicazione dell'etichetta energetica europea. Come previsto dalle normative UE, gli smartphone devono riportare una scheda informativa che certifica consumi, autonomia, resistenza e riparabilità.

Ed è proprio da questo documento che arrivano interessanti conferme sul nuovo modello "economico" di Google. Il Pixel 10a ha ottenuto la valutazione massima, classe A, sia per efficienza energetica sia per autonomia complessiva. Secondo quanto riportato, il dispositivo raggiunge 53 ore e 14 minuti di utilizzo con una singola ricarica.