Google Stadia: nuovi giochi gratis per gli abbonati Pro a luglio 2020

Google Stadia offre altri quattro giochi gratis per gli abbonati alla sottoscrizione Pro, in arrivo nel mese di luglio 2020 e da aggiungere a quelli usciti in precedenza, insieme ad altre iniziative sulla piattaforma per il prossimo mese.

Tutti e quattro i giochi saranno inseriti nel catalogo dei titoli gratuiti dal primo luglio per gli abbonati, oppure ovviamente in vendita per gli altri utenti. Tra le aggiunte nel catalogo standard, inoltre, segnaliamo l'arrivo di Metro 2033 Redux e Metro: Last Light, entrambi in vendita per 19,99 dollari a partire da oggi, 23 giugno 2020.

In arrivo anche Borderlands 3: Bounty of Blood a partire dal 25 giugno, mentre diversi sono gli sconti attualmente in corso per questa settimana, come Football Manager 2020 a 25 dollari e Metro Exodus a 16 dollari.

Tornando all'abbassamento di prezzo di Stadia Premiere Edition a 99 euro, bisogna considerare che si tratta di un'offerta interessante in quando il Chromecast Ultra contenuto nel pacchetto, da solo, costa 79 euro come prezzo ufficiale, ma in questo caso vi troviamo insieme anche lo Stadia Controller.