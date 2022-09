Gori: Cuddly Carnage: demo disponibile del gioco del gatto killer per PC e console

Wired Productions ha annunciato che il già annunciato Gori: Cuddly Carnage non uscirà più solo su PC, ma anche su console. Più precisamente su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch. Per festeggiare ha pubblicato anche una demo, legata al Festival delle mazzate di Steam, attualmente in corso.

Disponibile anche un nuovo trailer, che mostra in azione questo simpatico gioco:

Per scaricare la demo potete partire dalla pagina Steam di Gori: Cuddly Carnage.

Chi sta pensando a qualcosa di simile a Stray è davvero fuori strada, perché il protagonista di Gori: Cuddly Carnage è sì un gatto, ma che si muove su di un hoverboard e che ama menare le mani. Gli sviluppatori lo definiscono un gattino assassino che si diverte ad affettare i nemici. Magari tra un massacro e l'altro ci scappano pure delle fusa, ma fossimo in voi non ci conteremo troppo.

Leggiamo altri dettagli del gioco:

UN ESERCITO DI CREATURE ADORABILI DA MUTILARE

Le creature più carine e orripilanti che tu abbia mai visto... da uccidere in modo orripilante... con un hoverboard!

SPIETATI COMBATTIMENTI SULL'HOVERBOARD

Stai una favola mentre fai a pezzi orde di teneri e orribili giocattoli in sanguinosi e raccapriccianti combattimenti con l'hoverboard.

UN MONDO DI GIOCATTOLI ESTREMI

Entra in un mondo di giocattoli estremi e depravazione, tra ammassi sanguinolenti, smembramenti, brillantini e adorabile sofficità! I giocattoli della tua più fervida immaginazione prendono corpo.

I NOSTRI EROI

Vieni a conoscere la squadra. Prima di tutto, c'è F.R.A.N.K., il tuo hoverboard dotato di una coscienza propria e affilato come un rasoio. Poi c'è CH1-P, un'IA modulare che non fa altro che lamentarsi mentre elimini orde di giocattoli depravati. E poi c'è la star del gioco, Gori, il gatto più adorabile e tosto del mondo.

DISTRUGGI UN ESERCITO ADORABILE

Questa tenera squadra viene trascinata in una battaglia che ha spazzato via gli umani e devastato tutto ciò che sulla terra non era abbastanza carino e coccoloso per l'Adorabile Esercito: un'orda di giocattoli mutanti e assetati di sangue che solo TU puoi eliminare!

Segui Gori, F.R.A.N.K. e CH1-P, nella loro avventura per sopravvivere e fermare la carneficina dell'Adorabile Esercito e dei suoi leader oscuri.

PREPARATI A: • Uno skate-and-slash frenetico, in terza persona, ricco di carneficine.

• Un mondo futuristico contaminato dall'Adorabile Esercito.

• Ambientazioni immersive (e adorabili).

• Musica che si adatta e reagisce alle tue azioni e al tuo stile di gioco.

• Distruzione intensa, combattimenti brutali e un intero mondo da fare a pezzi.