Gotham Knights è ora disponibile su Xbox Game Pass, gratis per gli abbonati

Come da programma, ricordiamo che Gotham Knights è disponibile da oggi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, come uno dei molti titoli di notevole interesse usciti e previsti in questo periodo per il servizio su abbonamento di Microsoft.

Il gioco fa parte dei primi titoli previsti per ottobre 2023, insieme anche a The Lamplighters League, una particolare esclusiva console con struttura strategica e un'ambientazione davvero peculiare. Questi rientrano nel programma annunciato già giorni fa per la seconda parte di settembre e l'inizio di ottobre, in attesa dell'annuncio sugli altri giochi per il mese in corso.

Gotham Knights giunge su Game Pass praticamente a un anno di distanza dalla sua uscita originale, dopo un lancio non sconvolgente in termini di numeri ma comunque adeguato a una licenza di questo tipo.