Gothic 2: due mega mod in arrivo anche in italiano, sono grandi quanto il gioco base

Due mega mod di Gothic 2, più precisamente delle total conversion, saranno presto fruibili senza intoppi linguistici anche nel nostro paese, visto che saranno completamente tradotte in italiano grazie agli sforzi della comunità di Piranha Bytes Italia, che le sta seguendo e curando. Si tratta di due mod mastodontiche, grandi quanto il gioco base, curate da fan per i fan, che seguono in modo puntuale la storia e la mitologia dell'originale e della serie tutta.

La prima, ancora in sviluppo, è La Storia di Khorinis, che può vantare caratteristiche eccezionali per una mod come un doppiaggio professionale e la creazione di nuovi modelli 3D. Per il resto spiccano il nuovo protagonista, una nuova area (l'Isola di Vaduz), il rifacimento di aree note ai fan come Khorinis, la Valle delle Miniere e la Vecchia Miniera e molte altre aggiunte.

Leggiamo le informazioni generali e la trama, tratte dal sito ufficiale:

Myrtana, isola di Vaduz, non molto tempo prima della creazione della barriera e non molto tempo dopo l'inizio della guerra contro gli Orchi. Il destino vuole che Lars, che finora ha vissuto una vita alquanto monotona, si ritrovi coinvolto in un evento che cambierà le sorti del mondo. Per ragioni misteriose, dodici dei maghi più potenti del regno giungono sull'isola, guidati dal famoso Gran Maestro del Fuoco, Xardas. Nessuno sa cosa ci facciano qui. Si sa solo che presto riprenderanno il proprio viaggio. Lars, dopo aver aiutato i maghi, riceverà la proposta di unirsi a loro e salpare verso l'Isola di Khorinis. I maghi hanno intenzione di creare una barriera magica, così da isolare i prigionieri dal mondo esterno, o almeno così dicono. Il nostro eroe riceverà diversi incarichi (non solo dai maghi), che metteranno il giocatore alla prova.

Personaggio e ambientazione

Lars è un giovanotto, che lavora come fabbro in una piccola bottega vicino alla città di Vaduz insieme al padre, un ex-soldato dell'esercito reale. Suo padre, oltre ad avergli insegnato il mestiere, lo aiuta ad allenarsi nei combattimenti. Il suo sogno comunque è che un giorno il figlio trovi un lavoro tranquillo e che non si trovi mai sul campo di battaglia. Lui stesso, un veterano delle guerre contro gli Orchi, non è ancora riuscito a superare il trauma. Dopo che il vaiolo gli ha portato via la moglie, ha iniziato a bere molto, finendo spesso nei guai. Tuttavia, sembra che il peggio debba ancora arrivare...

I maghi arrivano sull'isola e, dopo aver fatto un lavoretto per loro, ti offrono di seguirli nel loro viaggio verso Khorinis. Cosa troverete? Il vecchio porto visto in Gothic 2 sarà irriconoscibile. L'intera area sarà piena di dozzine di navi attraccate, marinai, mercanti, cavalieri, prigionieri e viaggiatori. Inoltre, l'intera città sarà rivista ed estesa. Anche l'Isola di Khorinis sarà diversa: tutte le case bruciate e gli edifici distrutti saranno come nuovi, ci saranno più strade, molte più persone, più case, alberghi e molto altro.

Anche la Valle delle Miniere avrà un altro aspetto. Campo Vecchio, un tempo in rovina, ora apparirà come appena costruito. La fortezza sulle montagne e le miniere collassate saranno piene di vita. Ci saranno un po' di miniere, non solo nella Valle, ma anche in altre zone di Khorinis. Ovviamente, l'accesso richiede un permesso, che non viene dato a chiunque. Avrete bisogno di un salvacondotto.

La seconda mod, già disponibile in inglese, polacco e tedesco, ma tra poche settimane anche in italiano, è Le Cronache di Myrtana: Archolos, che potete scaricare gratuitamente da Steam, GOG o ModDB. I ragazzi di Piranha Bytes Italia hanno tradotto la bellezza di 630989 parole, usando il tool Crowdin, Anche in questo caso le caratteristiche sono davvero eccezionali, visto che si parla di 60 ore di gioco e più, di più di 170 missioni, di più di 200 eventi casuali e di più di 1400 personaggi non giocanti. Il team italiano che si è occupato della traduzione è così fiero del suo lavoro da aver tradotto anche il trailer:

Leggiamo la descrizione ufficiale e la trama:

Il Regno di Myrtana

un paese le cui fondamenta stanno crollando sotto il peso della guerra e dei tumulti che sconvolgono le sue terre. Prendi parte agli eventi che hanno dato origine alla trama originale della serie e vedi con i tuoi occhi come la creazione della Valle delle Miniere abbia influenzato le vite di persone ben lontane dal continente.

Lascia il tuo segno in un mondo brutale, dove ogni decisione ha un impatto netto sulle vite di chi ci abita e su ciň che li circonda.

Mondo

Parti per Archolos, un'immensa isola ad Est del continente di Myrtana, ed esplora una regione mai vista prima ricca di vigneti, fattorie e villaggi, solo menzionata nel primo Gothic.

Visita la grande città di Archolos e perditi fra i vicoli pavimentati del piů grande centro abitato mai visto nella trilogia di Gothic.

Sull'isola di Archolos avrai la possibilitŕ di calarti nelle miniere piů profonde, visitare il placido Monastero di Adanos, sorseggiare una birra mentre ascolti qualche pettegolezzo in una delle taverne cittadine, ed esplorare altri luoghi interessanti che sveleranno i propri segreti solo agli avventurieri piů coraggiosi...

Trama

Gioca nei panni di Marvin, un giovane cacciato dalla propria casa dalla minaccia della guerra. Tuttavia, la realtŕ di Archolos, il luogo in cui spera di trovar rifugio, č ben lontana dalle sue aspettative. Ricchi mercanti che non anelano altro che ulteriori ricchezze, servi del re Rhobar II che applicano senza riserve leggi sempre piů severe, orde di rifugiati disperati che, proprio come il protagonista, vogliono solo una vita decente. Marvin dovrà trovare il modo di sopravvivere in questa terra caratterizzata da tradimenti, opportunismo e interessi contrapposti.

Non sei l'eroe destinato a salvare il mondo, non sei il cattivo. Sei un sopravvissuto.

Prenderai tutto ciò che vuoi con l'uso della forza? O proverai ad aiutare chi ha più bisogno?

Ne Le Cronache di Myrtana, sarai tu a decidere il tuo destino.

Naturalmente vale la pena di ricordare anche che per giocare alle due mod dovete possedere la versione Gold di Gothic 2, che ormai può essere acquistata a un prezzo davvero irrisorio, soprattutto in periodo di saldi.