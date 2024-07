La GPU Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC è in offerta per il Prime Day di Amazon

Gli sconti di Amazon Italia per il Prime Day ci propongono delle promozioni molto interessanti e ad esempio ora potete acquistare la scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC approfittando di uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo o semplicemente cliccando sul box qui sotto. Il prezzo originale per questa GPU è di 859 euro, mentre al momento è in promozione a soli 656,99 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.