Gran Turismo 7 con l'update di ottobre introduce tre nuove vetture ed eventi di gara

Sony e Polyphony Digital hanno svelato le novità in arrivo su Gran Turismo 7 con l'aggiornamento di ottobre (patch 1.52), che include tre vetture ed eventi per la sezione "Cirtuiti mondiali". L'annuncio è stato corredato da un trailer che presenta i nuovi contenuti in arrivo e che potrete visualizzare nel player sottostante.

In particolare le tre nuove vetture saranno tutte giapponesi e spazieranno da bolidi da corsa a modelli commerciali. Nello specifico, una volta scaricato e installato l'aggiornamento i giocatori potranno mettere le mani sulla Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04, la Nissan GT-R Premium Edition T-Spec '24 e il furgone commerciale Toyota Hiace Van DX '16, che magari non spicca per numero di cavalli, ma ha sicuramente tanto carattere.