Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una modalità cooperativa dopo il lancio

Torna il multiplayer nella serie principale?

Queste sono le uniche informazione ottenute da Henderson per il momento, che ipotizza che in questa modalità cooperativa i giocatori impersoneranno i panni di Yasuke e Naoe e useranno le abilità di questi due personaggi per completare missioni di vario genere. Ovviamente, non è escluso che potrebbe trattarsi di qualcosa di molto differente e slegato ai due co-protagonisti del gioco, il tutto sempre a patto che questa soffiata sia veritiera.

Yasuke in Assassin's Creed Shadows

Come riportato nei giorni scorsi, sempre dalle informazioni carpite da Henderson, al momento gli sviluppatori di Ubisoft stanno sfruttando il tempo extra ottenuto grazie al rinvio per apportare alcune modifiche al gioco, sia dal punto di vista del gameplay che di alcuni elementi legati a Yasuke e la rappresentazione del Giappone feudale criticati da parte della community. Per l'occasione vi ricordiamo che la nuova data di uscita di Assassin's Creed Shadows è fissata al 14 febbraio 2025.