Un report svela i possibili motivi del rinvio di Assassin's Creed Shadows, Yasuke non sarebbe l'unico problema

Stando a questi dettagli, la compagnia francese è arrivata a questa inaspettata decisione per un'insieme di cause, che vanno dalla volontà di modificare alcuni aspetti relativi a Yusuke e le meccaniche di gioco al risolvere bug e problemi tecnici prima del debutto nei negozi del gioco.

Le dichiarazioni delle fonti di Insider Gaming

Partendo da Yasuke, no, Ubisoft ovviamente non ha intenzione di eliminare il co-protagonista di Assasin's Creed Shadows dall'equazione dopo le numerose critiche ricevete negli scorsi mesi, sarebbe semplicemente infattibile. Tuttavia, le fonti di Henderson affermano che il team di sviluppo ha iniziato a modificare alcuni dettagli della sua storia e come viene ritratto nel gioco. Questo processo sarebbe iniziato grazie ai feedback di playtest esterni e dalla ricezione tutt'altro che positiva da parte del pubblico.

Naoe e Yasuke, i due protagonisti di Assassin's Creed Shadows

Si parla anche di risolvere alcuni dei "problemi storici e culturali" emersi dopo la presentazione, che secondo le fonti interne di Henderson in parte sono stati causati dal fatto che gli esperti di storia che solitamente Ubisoft ingaggia per la serie sono stati coinvolti in uno stato già piuttosto avanzato dello sviluppo, andando a creare dei contrasti a livello comunicativo durante le fasi avanzate della produzione.

Inoltre, si parla anche di un gioco non ancora pronto per il lancio quanto a pulizia del codice, con Ubisoft che vuole risolvere una serie di bug e problemi prima del debutto nei negozi, nonché apportare dei cambiamenti e migliorie ad alcuni elementi e meccaniche di gameplay, il che richiede per forza di cose dei tempi di produzione superiori a quanto preventivato. Anche in questo caso non pare si tratti di magagne emerse in tempi recenti, con sette sviluppatori che stanno lavorando al progetto che hanno riferito ad Henderson di aver fatto pressioni per un rinvio del gioco da tempo.

Precisiamo che quanto riportato qui sopra non va preso per oro colato, del resto parliamo di indiscrezioni senza conferma ufficiale. A ogni modo arrivano da una fonte ritenuta notoriamente affidabile e se confermate darebbero un senso dietro al clamoroso rinvio di Assassin's Creed Shadows al 14 febbraio, specialmente considerando il blasone della serie e i risultati deludenti dei giochi pubblicati da Ubisoft, tra cui Star Wars Outlaws.