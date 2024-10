La smart TV LG QNED serie 85 del 2024 ha uno sconto enorme su Amazon Italia, con 4K, 120 Hz, VRR e non solo

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per una smart TV LG QNED da 86 pollici. Il prezzo attuale è più basso di 1600€ rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 3499€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Le caratteristiche della smart TV di LG

La smart TV LG QNED Serie 85 2024 ora in promozione è da 86 pollici. Come potete vedere nell'immagine qui sotto, misura 1,93 metri circa di larghezza, circa 1,17 metri di altezza e, considerando i piedi di supporto, è profonda 36 cm. Lo schermo è in 4K a 120 Hz con supporto a HDMI 2.1 (4 uscite), VRR e FreeSync Premium.

Le misure della smart TV LG QLED

Il sistema operativo ha già quattro aggiornamenti previsti per i prossimi 5 anni, così da rimanere sempre al passo con le ultime funzioni e supportare svariate applicazioni. Supporta anche il ThinQ AI e i comandi vocali, con il telecomando puntatore per semplificare l'utilizzo.