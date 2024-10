PS5 Pro pone ottime basi per PlayStation 6, secondo Digital Foundry

Per quanto concerne il fattore prezzo , Digital Foundry è consapevole che i 799€ richiesti dall'azienda possano non sembrare un'idea brillante, ma le specifiche tecniche in qualche modo giustificano questa scelta, specie per quanto concerne i chip deputati al machine learning.

PS6 seguirà il medesimo percorso

Definita una console fantastica dall'engine programmer di No Man's Sky, PS5 Pro ha dunque consolidato un percorso tecnico che Sony riprenderà di certo per la progettazione di PlayStation 6, chiaramente confrontandosi con l'attuale situazione del mercato e dei chip.

Pur non potendo raddoppiare letteralmente le dimensioni della GPU come accaduto ai tempi di PS4 Pro, l'azienda giapponese punta sui vantaggi garantiti dall'intelligenza artificiale per ottenere risultati simili in termini visivi e prestazionali, e la scena PC ha già dimostrato che tutto ciò è possibile.

Addirittura, Digital Foundry si è spinta fino a dichiarare che PS5 Pro rappresenta uno step assolutamente necessario per mettere in piedi quell'evoluzione tecnica a cui PlayStation 6 ambisce, visto che consentirà agli sviluppatori di padroneggiare strumenti come la PlayStation Spectral Super Resolution e di utilizzarli al meglio.