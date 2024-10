Monster Hunter Wilds è già terzo nella classifica Steam: ha superato Space Marine 2

La classifica Steam vede Monster Hunter Wilds in terza posizione: un eccellente debutto per l'action RPG di Capcom, che è stato capace di ottenere questi risultati esclusivamente grazie alle prenotazioni: l'uscita è attesa per il prossimo 28 febbraio.

EA Sports FC 25 Steam Deck Monster Hunter Wilds Warhammer 40.000: Space Marine 2 Crusader Kings 3 Black Myth: Wukong Dragon Ball: Sparking! Zero Cyberpunk 2077 The Forever Winter Tiny Glade

Mentre EA Sports FC 25 continua a dominare la top 10, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha perso un paio di posizioni ed è ora quarto, seguito da Crusader Kings 3 e da Black Myth: Wukong, ancora stabile nella zona alta della classifica.