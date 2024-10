Assetto Corsa EVO, tutto quello che abbiamo scoperto dal primo trailer

A quasi dieci anni di distanza dal lancio ufficiale del primo Assetto Corsa, siamo finalmente giunti alle porte del suo seguito ufficiale. Secondo il team di sviluppo italiano il nuovo gioco non si può definire banalmente "Assetto Corsa 2", dato che sarebbe più appropriato vederlo come il terzo capitolo della serie per via dell'importante salto in avanti che possiamo aspettarci rispetto al titolo originale. Forse per questo motivo il nome scelto è privo di numerazione, con la dicitura "EVO" a sottolineare ulteriormente l'evoluzione di questo amatissimo marchio per la community di piloti virtuali. Kunos Simulazioni ha pubblicato da poco il primo trailer ufficiale di Assetto Corsa EVO, nel quale abbiamo scoperto anche la data di lancio dell'accesso anticipato fissata per il 16 gennaio 2025 su PC. Il gioco è stato confermato anche per le console di nuova generazione, ma purtroppo al momento non abbiamo ulteriori dettagli su una data di pubblicazione per tali piattaforme. Il trailer, però, è ricco di indizi sui contenuti del gioco e noi vogliamo quindi raccontare ciò che traspare da questi primi due minuti di azione. L'attesa per questo capitolo è stata più lunga di un pit stop andato male, ma ora possiamo finalmente iniziare a scaldare i motori anticipandovi tutte le novità attese in Assetto Corsa EVO.

Una direzione tutta nuova Assetto Corsa è sempre stato sinonimo di "simulazione di guida". Negli anni la community di appassionati si è affezionata parecchio a questo marchio, dando prova non solo di spiccate capacità tecniche e artistiche tramite mod e contenuti aggiuntivi dedicati, ma soprattutto dimostrando quanto è presente e accesa la loro passione per i motori. Dalla nostra prima macchinina giocattolo alla prima auto vera e propria. Assetto Corsa EVO avrà macchine per tutti i gusti Gli sviluppatori di Kunos Simulazioni con questo primo trailer hanno dimostrato di aver ascoltato la propria community, evidenziando come la passione per il motorsport e le auto in generale sia stata una colonna portante nello sviluppo di Assetto Corsa EVO. Per certi versi il trailer assomiglia un po' a quanto visto in passato con i video promozionali di Gran Turismo, una serie che è globalmente riconosciuta per trasmettere bene la passione per le automobili sotto forma videoludica. In tal senso, nel video non solo ci vengono mostrate svariate categorie di vetture, dalle macchine stradali alle supercar, ma si possono notare anche delle sezioni nelle quali è possibile ammirare i modelli tridimensionali realizzati con cura in uno showroom o in altri luoghi specificatamente inseriti per fungere da palcoscenico per le automobili virtuali. Non si tratta certamente di una modalità del tutto nuova e anche in questo caso forse gli sviluppatori di Kunos Simulazioni hanno preso come modello di riferimento proprio Gran Turismo dove la modalità Showroom è indubbiamente tra le più amate dagli appassionati.

Auto per tutti i gusti Nel trailer Kunos Simulazioni ha voluto sottolineare in maniera evidente come in questo Assetto Corsa EVO torneranno diverse categorie di auto, contrariamente a quanto visto nel più recente Assetto Corsa Competizione. Potremo correre a bordo di una vecchia Mini portandola al limite, fino ad arrivare a spremere ogni cavallo dai potenti motori delle supercar moderne. Il livello di dettaglio degli interni nelle automobili in Assetto Corsa EVO è veramente di alto livello La lista completa dei veicoli che saranno disponibili al lancio non è ancora stata ufficializzata, ma nel trailer abbiamo visto le macchine come l'Alfa Romeo Giulia Sprint GT, Lotus Emira, Porsche 911 e Mercedes-AMG GT3 , Ferrari 296 e Daytona SP3, Hyundai IONIQ 5N, Mk1 e Mk7 Volkswagen Golf GTI, BMW M4 e la Morgan Super 3. Insomma una bella dose di varietà, sia per i nostalgici delle vecchie linee aerodinamiche del passato che per gli amanti delle moderne macchine da strada. Questo è sicuramente solamente un assaggio di ciò che vedremo in termini di parco auto in Assetto Corsa EVO. Probabilmente all'inizio dell'accesso anticipato il numero di veicoli sarà ancora limitato, ma ci aspettiamo che venga espanso poi in seguito nella versione 1.0 e nei mesi successivi al lancio. Al contempo possiamo già percepire la comunità dei modder che si sta sfregando le mani per implementare nel gioco ogni veicolo esistente sul pianeta Terra (e forse anche qualche mezzo extraterrestre). Insomma, se c'è una cosa sulla quale possiamo essere certi è la varietà dei veicoli presenti in questo nuovo Assetto Corsa EVO.

Dettagli da spaccamascella Con questo primo trailer gli sviluppatori italiani hanno voluto mostrare i muscoli del loro nuovo motore grafico. Gli appassionati di auto ameranno il livello di dettaglio raggiunto, questa volta non solamente sulla carrozzeria esterna, ma anche negli interni dove i cruscotti, volanti, leva del cambio e altri elementi distintivi di ogni modello di vettura sono stati realizzati con una cura quasi maniacale. Il merito va sicuramente dato anche al nuovo motore fisico, in grado di reggere questo livello di dettaglio, potendo contare anche sulle moderne tecnologie di ray tracing per dei riflessi realistici delle superfici metallizzate, gli specchietti e altri elementi. I riflessi sulla carrozzeria vengono gestiti con il Ray Tracing per la massima fedeltà Quando siamo in pista per correre a massima velocità questi dettagli passano in secondo piano, però sono assolutamente necessari per avere una modalità Showroom degna di questo nome. Nel trailer vediamo anche un'altra caratteristica interessante: il meteo dinamico. Gareggiare con l'incognita del meteo è una caratteristica ormai imprescindibile di ogni simulazione di guida. Oltre a un aspetto più tecnico e competitivo, anche l'occhio vuole la sua parte, infatti dalle immagini del trailer si nota come l'illuminazione trasformi la pista, ad esempio quando il sole si nasconde dietro alle nuvole o all'arrivo della pioggia. Parlando di quest'ultima, il livello di dettaglio dell'acqua, come le piccole gocce sulla carrozzeria e o le pozzanghere sull'asfalto, ci è sembrato ancora una volta... da spaccamascella.

Motore fisico Difficile potersi esprimere sul motore fisico con i brevi filmati a nostra disposizione. Molte riprese oltretutto hanno mostrato altri elementi di gioco o vetture ferme negli showroom. Quello che ci è rimasto indubbiamente impresso nella mente è il breve spezzone della vecchia Mini Mk6 che correva e sbandava in maniera molto realistica sul tracciato. Sembra poco, ma all'occhio attento il comportamento della macchina in pista risulta già tanto più realistico rispetto al passato. La Mini in Assetto Corsa EVO sbanda e reagisce ai cambi di direzione in maniera molto realistica Grazie alla potenza di calcolo dei nuovi PC e delle console di nuova generazione, gli sviluppatori hanno indubbiamente evoluto il loro modello di guida, alzando l'asticella del grado di simulazione offerto. Vedremo se volante alla mano questi nuovi cambiamenti si potranno percepire con la giusta dose di force feedback sul volante per poter tirare ogni vettura al limite in maniera realistica e verosimile. Verso la fine del trailer abbiamo ricevuto anche un'evidente conferma dell'arrivo della modalità VR. Alcune inquadrature all'interno dell'abitacolo sono quasi sicuramente riprese fatte tramite un headset per la realtà virtuale. Con questo livello di dettaglio non può che farci piacere poter salire in prima persona all'interno delle vetture, ammirare i loro interni e poi farle correre facendo stridere gli pneumatici fino al loro esaurimento.