Monster Hunter Wilds rivoluzionerà abilità e gioielli per supportare i loadout con due armi

Una delle novità più interessante e per certi versi rivoluzionarie di Monster Hunter Wilds rispetto ai titoli del passato è che i giocatori potranno portare in caccia due armi anziché solo una, con la possibilità di passare da una all'altra in pochi secondi. Per forza di cose questa nuova dinamica di gioco ha richiesto delle importanti modifiche al sistema di loadout, in particolare per quanto riguarda abilità e gioielli, come spiegato dal terzetto rappresentato da Ryozo Tsujimoto, Kaname Fujioka e Yuya Tokuda di Capcom nel corso di un'intervista con Multiplayer.it.

Il dubbio più grande dei fan è proprio relativo al funzionamento del sistema di abilità. Ad esempio, se ho un set con skill specifiche per la Spada Lunga questo diventerà del tutto inutile passando a una Balestra Pesante? La soluzione per Wilds è stata quella di spostare le abilità offensive dai pezzi di armatura alle armi. In questo modo avrete sempre attive quelle giuste a prescindere dall'arma in uso.