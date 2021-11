Grim Dawn: Definitive Edition ha finalmente una data di uscita su Xbox

Grim Dawn: Definitive Edition ha infine una data di uscita su Xbox One, con arrivo previsto per il 3 dicembre 2021 in una versione adattata e completa di tutti i contenuti aggiuntivi usciti dopo il lancio originale su PC.

La versione Xbox One di Grim Dawn era stata annunciata addirittura nel 2018, ma all'epoca non c'erano ancora informazioni precise al riguardo.

Il titolo è poi praticamente scomparso dai radar per riemergere soltanto ora, con una data di uscita fissata per il 3 dicembre e pre-order aperti da oggi, 22 novembre 2021.

Uscito originariamente su PC attraverso Steam nel febbraio 2016, il gioco è un action RPG ambientato in uno strano mondo fantasy apocalittico, in cui l'umanità è ormai sull'orlo dell'estinzione, "il ferro è valutato più dell'oro e la fiducia deve essere guadagnata", come riportato dagli sviluppatori.

Per fortuna, il gioco è riaffiorato e Grim Dawn: Definitive Edition è praticamente in arrivo su Xbox, completo anche del contenuto aggiuntivo "Crucible" e delle espansioni "Ashes of Malmouth" e "Forgotten Gods". Diciamo "per fortuna" perché Grim Dawn è un action RPG davvero molto interessante, sviluppato da Crate Entertainment, team fondato da buona parte dei membri di Iron Lore Entertainment, ovvero gli autori di Titan Quest.

Proprio da quest'ultimo, evidentemente, parte l'esperienza di Grim Dawn, che abbiamo recensito all'uscita su PC valutandolo "lungo, intenso e soddisfacente. Non rompe con la tradizione, non asciuga le lacrime di chi non si dà pace perché Diablo non è la risposta ai mali del mondo, ma offre un'esperienza ricchissima di contenuti adatta sia agli appassionati, che potranno rompersi la testa e le dita su configurazioni e bottini maestosi, sia a chi si accontenta di finire il gioco una volta sola".