GTA Online, Gerald's Last Play aggiunge 6 nuove missioni alla parte online di GTA 5

Gerald's Last Play aggiunge 6 nuove missioni e tante altre attività adrenaliniche a GTA Online, la longeva e apprezzatissima componente online di GTA 5. Andiamo a scoprire tutte le novità direttamente dal nuovo post di Newswire.

Inaspettatamente, le gang rivali hanno opposto resistenza a Gerald; per questo motivo, da buon imprenditore, il nostro amico ha elaborato un piano per voltare pagina. Il vostro compito, quindi, sarà quello di aiutare Gerald a fare il colpaccio e a far procedere il traffico di droga e le altre attività criminali a Los Santos, combattendo contro le bande rivali e rimanendo un passo avanti alla polizia in questa nuova serie di missioni dei contatti.

Come? Dal 23 al 29 aprile 2020, potrete ottenere GTA$ e RP doppi in questi e altri incarichi ottenibili dai propri contatti. Dovrete quindi tenere d'occhio l'iFruit: sul vostro telefono, infatti, riceverete un messaggio molto importante che vi chiederà di affrontare sei missioni nuove di zecca da solo o con un massimo di altri tre soci fidati.

Ecco le sei missioni: