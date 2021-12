GTFO: trailer dei The Game Awards 2021, versione 1.0 disponibile ora!

10 Chambers ha sfruttato i The Game Awards 2021 per annunciare che a partire da ora GTFO è disponibile in versione 1.0. Il team ha condiviso un trailer durante l'evento di Geoff Keighley. Potete vederlo qui sopra.

Il trailer mostra quattro prigionieri - catturati dalla misteriosa entità nota come "The Warden" - che si muovono furivi all'interno di un enorme complesso sotterraneo. I personaggi dispongono di torce elettriche: i mostri reagiscono alle fonti di luce e ai movimenti e non è una buona idea attirare la loro attenzione, visto che le risorse - munizioni in primis - sono scarse.

"Dopo essere stato in sviluppo dal 2015 e in Early Access dal 2019, GTFO è finalmente pronto per la versione 1.0. Nell'ultimo anno, abbiamo perfezionato tutto ciò che è già presente nel gioco, aggiungendo al contempo nuove funzionalità", dice Ulf Andersson, direttore creativo di GTFO. "Abbiamo lavorato duramente per accogliere nuovi giocatori e allo stesso tempo sfidare il nostro pubblico hardcore. Credo che troverete in GTFO un'esperienza impegnativa ma divertente grazie alle nostre spedizioni aggiornate e ai nostri nuovi compagni di combattimento, i bot".

La versione 1.0 è dotata di un ampio elenco di aggiornamenti: bot per i giocatori, personaggi personalizzabili, punti di controllo, matchmaking migliorato, aggiornamenti al rendering, un sistema di animazione rifinito e molto altro. GTFO utilizza un sistema unico di consegna dei contenuti chiamato The Rundown, dove viene regolarmente aggiornato con nuovi contenuti (mappe, scenari, nemici, ecc.) - che sostituiscono la vecchia esperienza che non è più giocabile. In questo modo, 10 Chambers continua a proporre nuove sfide alla propria comunità, con un gioco che è sempre in progresso. Hanno consegnato sette content drop di varie dimensioni durante la fase di Early Access, e il sistema continuerà con GTFO nella versione 1.0.

"Abbiamo in programma per il 2022 degli esilaranti drop all'interno di Rundown, tramite i quali vogliamo continuare a sfidare i nostri giocatori. Con la versione 1.0, siamo solo all'inizio di ciò che GTFO può essere, e non voglio spoilerare nulla ma giocate il gioco - capirete cosa intendo. La nostra lista di idee per nuovi orrori, enigmi e strumenti è ampia, quindi sono veramente elettrizzato per i prossimi anni di GTFO", dice Hjalmar Vikström, Game Design Director di 10 Chambers.

GTFO è disponibile in italiano su Steam.