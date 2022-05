Gunbrella annunciato da Devolver Digital con trailer: un gioco action "noir"

Gunbrella è un'altra novità proveniente dalle fucine di Devolver Digital, in questo caso un gioco action in 2D dalla grafica in pixel e uno stile "noir" molto particolare, presentato con un trailer in occasione del Nintendo Indie World di oggi.

Annunciato per PC e Nintendo Switch, il gioco è sviluppato dal team Doinksoft e in particolare dagli autori di Gato Roboto, ed è classificato come un action adventure a scorrimento laterale e struttura 2D. Nel gioco controlliamo un personaggio alle prese con le mille minacce di un mondo post-apocalittico, rappresentato con atmosfere assimilabili al noir e allo steampunk.

Vediamo la descrizione ufficiale da parte di Nintendo, pubblicata in occasione della presentazione all'Indie World di oggi:

Assumi il ruolo di un burbero guardaboschi in cerca di vendetta, armato del misterioso Gunbrella. In quest'avventura noir-punk, le tue indagini si intrecceranno con le attività di demoni, gangster, poliziotti, adepti di una setta e altri personaggi sempre più bizzarri in un mondo in cui le risorse naturali sono in rapido esaurimento. Vai a caccia di rottami e pezzi di ricambio per potenziare la tua arma e lanciati in combattimenti a scorrimento orizzontale. Gunbrella planerà su Nintendo Switch l'anno prossimo.