Nintendo Indie World maggio 2022: il video dell’evento con tutti gli annunci per Switch

Si è appena concluso l' Indie World di maggio 2022 , un appuntamento che come era lecito aspettarsi è stato denso di giochi e novità per Nintendo Switch dal panorama videoludico indipendente. Lo showcase è durato circa 20 minuti presentando altrettanti giochi in dirittura d'arrivo sulla console ibrida della grande N. Nel player qui sopra potrete rivedere l 'intero evento sottotitolato in italiano, mentre di seguito trovate una panoramica di tutti i giochi presentati oggi.

Nintendo Indie World i giochi presentati di maggio 2022

Ooblets di Glumberland: alleva e addestra adorabili creature chiamate Ooblets mentre inizi una nuova vita nel ridente borgo di Badgetown! Potrai personalizzare il tuo aspetto, fare amicizia con la gente del luogo, arredare la tua casa, gestire il tuo negozio e partecipare a memorabili sfide di ballo! Potrai anche vestire i tuoi amici Ooblet, divertirti con vari minigiochi ed esplorare una varietà di ambientazioni attraverso Oob, ognuna con personaggi, missioni, oggetti e ooblets unici. Ooblets si farà strada su Nintendo Switch quest'estate.

Batora: Lost Haven di Stormind Games e Team17: tuffati in un'avventura interplanetaria all'interno di un action RPG non lineare che fonde meccaniche hack-and-slash e twin-stick shooter. In Batora: Lost Haven impersonerai Avril, una ragazza di 16 anni che ha ricevuto poteri straordinari. In seguito a un misterioso e devastante evento, tocca a te salvare il tuo pianeta. Esplora i colorati e affascinanti pianeti di questa frenetica avventura in cui sfrutterai la potenza del tuo corpo e della tua mente per affrontare le sfide e gli ostacoli che incontrerai sulla tua strada. Scegli il tuo destino in Batora: Lost Haven, in arrivo su Nintendo Switch questo autunno.

ElecHead di NamaTakahashi: creato da una sola persona come prototipo per un concorso scolastico, ElecHead è un platform in 2D in cui impersonerai Elec, un piccolo robot che deve riportare la luce nel mondo. Elec è in grado di attivare pareti, pavimenti, piattaforme e interruttori elettrificandoli con il suo tocco. Può anche staccare e lanciare la sua testa per attivare oggetti lontani, ma attenzione: se non la recupera entro 20 secondi, si spegnerà. Elec dovrà usare la testa, in tutti i sensi, per trovare un modo per attraversare questa struttura disseminata di trappole. ElecHead sbarcherà su Nintendo Switch quest'estate.

Soundfall di Drastic Games e Noodlecake: questo frenetico dungeon crawler combina l'azione di un looter-shooter con un gameplay musicale che ti terrà impegnate le mani e le orecchie. Nel gioco vestirai i panni di un Guardiano dell'armonia, un genio musicale trasportato nel mondo di Symphonia dai Compositori per sconfiggere le forze della Dissonanza. Sincronizza le tue azioni con la musica per diventare più forte e scopri più di 500 pezzi di equipaggiamento che ti permetteranno di personalizzare le tue abilità e migliaia di possibili combinazioni per il bottino. Avventurati in solitaria o insieme a un massimo di altri tre giocatori** in livelli generati dinamicamente e affronta scontri ispirati alla musica. Grazie ai più di 140 brani disponibili, la rigiocabilità è assicurata. Soundfall arriverà su Nintendo Switch quest'oggi.

Wildfrost di Deadpan Games e Chucklefish: affronta gli elementi in questo gioco di carte roguelike. Crea e personalizza il tuo mazzo nel corso della tua missione per mettere fine al gelo eterno. Puoi anche personalizzare e potenziare le carte compagno ed espandere il villaggio che fa da base per le tue avventure a ogni nuova partita per sbloccare nuovi oggetti, eventi e sfide! Wildfrost arriverà su Nintendo Switch quest'inverno.

Totally Accurate Battle Simulator di Landfall Games: diventa il leader di traballanti guerrieri rossi e blu da terre antiche, lande terrificanti e mondi fantastici in questo esilarante simulatore di battaglie. In Totally Accurate Battle Simulator guarderai la tua sbilanciata fanteria combattere in vari periodi storici. Oltre ai più di 100 guerrieri già disponibili, potrai anche crearne di nuovi con l'apposito editor di unità. Il gioco supporta le battaglie in locale* con gli amici e il multiplayer online**. Totally Accurate Battle Simulator traballerà su Nintendo Switch quest'estate.

Gunbrella di Doinksoft e Devolver Digital: assumi il ruolo di un burbero guardaboschi in cerca di vendetta, armato del misterioso Gunbrella. In quest'avventura noir-punk, le tue indagini si intrecceranno con le attività di demoni, gangster, poliziotti, adepti di una setta e altri personaggi sempre più bizzarri in un mondo in cui le risorse naturali sono in rapido esaurimento. Vai a caccia di rottami e pezzi di ricambio per potenziare la tua arma e lanciati in combattimenti a scorrimento orizzontale. Gunbrella planerà su Nintendo Switch l'anno prossimo.

We Are OFK di Team OFK: scopri come la band indie pop OFK si è formata, tra sogni, appuntamenti e affitti da pagare a Los Angeles. In questa serie interattiva con episodi pubblicati a cadenza settimanale interagirai con un cast di personaggi completamente doppiati mentre segui la vita di Itsumi Saito e dei suoi amici. We Are OFK arriverà su Nintendo Switch quest'estate.

SILT di Spiral Circus e Fireshine Games: tuffati nelle spaventose profondità dell'oceano e svela misteri a lungo dimenticati in questa avventura a base di enigmi. Esplora un mondo sottomarino disseminato di strani macchinari, antiche rovine e pericolose creature. Possiedi gli abitanti dei fondali e sfruttane le abilità per spingerti sempre più in profondità. SILT approderà su Nintendo Switch il mese prossimo.

Mini Motorways di Dinosaur Polo Club: ti è mai capitato di ritrovarti in un ingorgo, desiderando di poter fare qualcosa per risolvere la situazione? In Mini Motorways, i problemi di traffico della città sono nelle tue mani. Costruisci strade per creare una vivace metropoli, e riprogetta continuamente la tua rete viaria aggiungendo miglioramenti come autostrade e rotatorie per fare in modo che il traffico continui a scorrere. Per quanto tempo riuscirai a mantenere in movimento le città del mondo? Mini Motorways si farà strada su Nintendo Switch quest'oggi.

Wayward Strand di ghost pattern: sali a bordo di un curioso ospedale volante e interagisci con un mondo vivente in questa toccante avventura ambientata nell'Australia rurale degli anni '70. Vesti i panni dell'intrepida giornalista adolescente Casey Beaumaris e fai la conoscenza dei pazienti dell'ospedale mentre fai luce sui suoi misteri. Mentre giochi, le storie di più di una decina di personaggi si svolgeranno in tempo reale, quindi spetta a te scegliere quali seguire. Ogni partita ti darà l'occasione di scoprire qualcosa di nuovo. Wayward Strand atterrerà su Nintendo Switch il 21 luglio.

Cult of the Lamb di Massive Monster e Devolver Digital: in questo gioco di azione e avventura scoprirai un mondo a generazione casuale. Nei panni di un agnello posseduto, salvato da un sacrificio rituale da uno sconosciuto, devi ripagare il tuo debito... creando una comunità di adoratori del bosco. Accumula risorse per costruire strutture, poi raccogli tutto il tuo coraggio e affronta temibili dungeon, come il Silk Cradle. Esplora le sue viscere, infestate da ragni mortali e millepiedi velenosi, per sfidare Shamura, il signore del dungeon. Cult of the Lamb trotterellerà su Nintendo Switch quest'anno.

Another Crab's Treasure di Aggro Crab: in questo soulslike incentrato sui granchi, ti ritroverai in un mondo subacqueo sull'orlo del collasso. Nei panni del paguro Kril, dovrai indossare come conchiglia i rifiuti che trovi in giro per resistere agli attacchi di nemici molto più grossi di te. Intraprendi un'epica caccia al tesoro per recuperare la tua conchiglia e scopri gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato. Another Crab's Treasure arriverà su Nintendo Switch l'anno prossimo.

Gibbon: Beyond the Trees di Broken Rules: padroneggia un sistema di movimento dinamico per attraversare una giungla disegnata a mano. In questa avventura sulla libertà e la sopravvivenza impersoni un gibbone sperduto mentre si imbarca in un pericoloso viaggio attraverso terre sconosciute. Corri verso la libertà nella modalità Liberazione o gioca a una narrazione di un'ora che cattura le vere difficoltà delle creature viventi di tutto il mondo. Gibbon: Beyond the Trees si arrampicherà su Nintendo Switch quest'oggi.

OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition di SIGONO: vai alla ricerca di sfuggenti asteroidi, interagisci con un variegato cast di personaggi e svela i misteri di questo puzzle game narrativo. Eda, una ragazza capace di avvertire misteriose onde sonore chiamate "starsong", si imbatte in un giovane alla ricerca della loro origine. Insieme, si avventurano nelle profondità dello spazio per scoprire la verità su un'antica leggenda. OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition atterrerà su Nintendo Switch quest'oggi.

Oltre ai giochi citati sopra, l'Indie World dell'11 maggio 2022 ha mostrato anche un breve montaggio dedicato a vari altri titoli indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. Tra questi Card Shark, per cui i preordini e una demo gratuita saranno disponibili a partire da oggi nel Nintendo eShop; A Guidebook of Babel, in arrivo su Nintendo Switch questo autunno;

OneShot: World Machine Edition, in arrivo su Nintendo Switch quest'estate; Cursed to Golf, che andrà in buca su Nintendo Switch quest'estate; e infine Idol Manager, disponibile su Nintendo Switch dal 25 agosto.

Che ne pensate, c'è stato qualche gioco che vi ha colpito in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.