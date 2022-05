Disney+: le serie TV Marvel provenienti da Netflix hanno una data di uscita

Disney+ ha annunciato oggi la data di uscita di tutte le serie TV Marvel live action provenienti da Netflix all'interno del servizio su abbonamento Disney, che arriveranno dunque tutte insieme nello stesso giorno: il 29 giugno 2022.

Dal 29 giugno 2022, il catalogo di Disney+ Italia si arricchirà di ulteriori serie Marvel live action con l'arrivo dei seguenti titoli:

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders

The Punisher

In questo modo si completa ulteriormente la proposta Marvel su Disney+, con una collezione di serie TV ancora più completa e riunendo ulteriormente tutti i brand appartenenti alla casa editrice all'interno del servizio su abbonamento di Disney.

La sezione dedicata al brand su Disney+ rappresenta già la più grande raccolta Marvel con centinaia di ore di film e serie tv, tra cui spiccano film targati Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe come Avengers: Endgame e Black Panther.

Disney+: le serie TV Marvel in arrivo da Netflix

Così come altre franchise cinematografiche Marvel tra cui X-Men; serie Disney+ Original come WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e Hawkeye; serie animate tra cui la serie Disney+ Original targata Marvel Studios, What If...?; speciali, corti e documentari dietro le quinte come Marvel Studios Assembled.

Ricordiamo peraltro che Ms. Marvel è in arrivo nel catalogo, mentre di recente si è conclusa la serie di Moon Knight con il sesto episodio della prima stagione.