Multiplayer.it sarà allo Spazio Lenovo in compagnia dei nuovi Legion 7, sabato 21 maggio

Il prossimo 21 maggio 2022 Lenovo porterà a Milano la settima generazione di Legion, la linea laptop dedicata ai gamer della multinazionale leader globale nel mercato PC. Multiplayer.it sarà presente allo Spazio Lenovo di Milano per incontrare tutti voi e giocare assieme sui più avanzati modelli messi in commercio da Lenovo.

L'appuntamento è dalle 12 di sabato 21 maggio 2022 presso lo Spazio Lenovo, che si trova in via Corso Matteotti 10, a Milano. In questa occasione ci saremo noi di Multiplayer.it in compagnia di un ospite di eccellenza: la squadra Gozen di G2 Esports, ovvero il primo team tutto al femminile che include alcune delle migliori giocatrici europee di Valorant.

La locandina dell'evento di lancio dei Lenovo Legion Gen 7

Durante l'evento si potranno scambiare quattro chiacchiere con gli ospiti presenti, fare foto, assistere ai tanti show match che saranno organizzati e soprattutto provare dal vivo i nuovi PC Lenovo Legion Gen 7. Se non avete letto le nuove caratteristiche di queste "bestie" vi lasciamo con qualche informazione in più sui top di gamma e anche sui nuovi modelli ultrasottili.

L'evento è gratuito, ma è a numero chiuso! Per questo motivo vi invitiamo a iscrivervi a questo indirizzo: compilando correttamente il form sarà possibile registrarsi sia per partecipare all'evento, sia per poter sfidare 1 contro 1 a Valorant alcuni dei pro-player presenti e ricevere gadget a tema Legion e G2 Gozen.

Se invece siete in vena di chiacchiere, allo Spazio Lenovo saranno presenti Francesco , Alessio , Giordana e Pierpaolo che saranno live con una diretta dal sapore davvero speciale che sarà trasmessa, ovviamente, sul canale Twitch di Multiplayer.it. E non è esclusa qualche altra sorpresa!

Quindi, ripetiamo la domanda: verrete a giocare con noi?