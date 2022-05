Wildfrost annunciato con trailer: da Chucklefish un roguelike tipo Slay the Spire

Wildfrost è tra le novità di maggiore interesse emerse dal Nintendo Indie World di oggi: si tratta di un card game roguelike sullo stile di Slay the Spire ma dotato di una caratterizzazione grafica molto particolare e cartoonesca, mostrato in un trailer e in arrivo su PC e Nintendo Switch quest'anno.

Sviluppato da Deadpan Games e pubblicato da Chucklefish, il gioco è un RPG dock builder roguelike che ricorda il celebre Slay the Spire ma sembra dotato di una forte identità propria, anche grazie alla sua caratterizzazione grafica.

Questo è quanto riporta la descrizione ufficiale diffusa oggi dagli sviluppatori in occasione del Nintendo Indie World:

"Affronta gli elementi in questo gioco di carte roguelike. Crea e personalizza il tuo mazzo nel corso della tua missione per mettere fine al gelo eterno. Puoi anche personalizzare e potenziare le carte compagno ed espandere il villaggio che fa da base per le tue avventure a ogni nuova partita per sbloccare nuovi oggetti, eventi e sfide!"

Wildfrost combina elementi random nella generazione casuale dei dungeon con la strategia tipica dei giochi di carte di questo tipo, all'interno della grande quest per salvare la città di Snowdwell dall'inverno eterno portato da Wildfrost.

Il sistema di combattimento si svolge su una tavola 3x2, consentendo di schierare varie unità in formazione strategica. Non c'è ancora una data precisa al riguardo, ma Wildfrost arriverà su Nintendo Switch e PC nel corso dell'inverno 2022.