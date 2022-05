Mini Motorways è disponibile a sorpresa su Nintendo Switch da oggi

Mini Motorways è stato lanciato oggi a sorpresa su Nintendo Switch, dopo essere stato presentato con un trailer nel corso dell'evento Nintendo Indie World andato in scena questo pomeriggio.

Dopo il suo debutto su Apple Arcade, il particolare incrocio tra puzzle game e city builder, ma tendente decisamente più alla prima categoria, arriva dunque anche su Nintendo Switch, che può rappresentare effettivamente un approdo ideale per il gioco in questione.

Leggiamo la descrizione ufficiale da parte di Nintendo:

Ti è mai capitato di ritrovarti in un ingorgo, desiderando di poter fare qualcosa per risolvere la situazione? In Mini Motorways, i problemi di traffico della città sono nelle tue mani. Costruisci strade per creare una vivace metropoli, e riprogetta continuamente la tua rete viaria aggiungendo miglioramenti come autostrade e rotatorie per fare in modo che il traffico continui a scorrere. Per quanto tempo riuscirai a mantenere in movimento le città del mondo?

Mini Motorways è disponibile su Nintendo Switch da oggi, 11 maggio 2022. Come abbiamo riferito nella nostra recensione su Apple Arcade, il gioco va preso più come un puzzle game che un city builder, o comunque almeno come un ibrido particolare tra questi due generi, perché non ci si deve aspettare il ritmo compassato e la libertà di progettazione tipica di un SimCity. Fatta questa doverosa premesse, possiamo dire che il suo meccanismo funziona davvero molto bene e riesce a stimolare il tipico senso di onnipotenza dei city builder ma mantenendoci sempre in tensione per i suoi costanti imprevisti e la necessità di dover spesso ridisegnare le strutture per venire incontro alle nuove esigenze che emergono in continuazione.