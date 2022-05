Soundfall, annunciato il nuovo action per Nintendo Switch, disponibile ora!

Durante l'Indie World per Nintendo Switch è stato presentato Soundfall, un nuovo action a ritmo di musica disponibile in arrivo per la console ibrida di Nintendo. Il bello è che il gioco è disponibile da ora, visto che arriverà su eShop appena finita la presentazione!

In Soundfall bisognerà combattere a ritmo, con stile e in compagnia di un compagno. Questo gioco mescola le dinamiche dei roguelite con quelle dei giochi musicali e chiederà non solo di sconfiggere i nemici, ma di farlo al ritmo di musica.

Anche i livelli, generati proceduralmente, varieranno in base alla musica prodotta dagli attacchi utilizzati. Soundfall si distingue per stile, colori e, ovviamente, ritmo, con un design molto giovane. Lo scopo dei giocatori sarà quello di salvare Symphonia da un misterioso pericolo.

Come dicevamo, Soundfall è disponibile da ora su eShop, ma sarà disponibile anche su PC, Xbox e PS4.