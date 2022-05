Another Crab's Treasure annunciato per Switch e PC, è un souls-like con protagonista un paguro

Durante il Nintendo Indie World di oggi è stato presentato Another Crab's Treasure, un sorprendente mix tra avventura sottomarina, souls-like e paguri, in arrivo su Nintendo Switch e PC nel corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete ammirare nel player qui sotto.

Another Crab's Treasure ci mette nei panni del paguro Kril che si imbarca in una caccia al tesoro per recuperare la propria conchiglia. Il gioco si propone come un'avventura di stampo souls-like pensata per essere accessibile per i novizi del genere ma al tempo stesso con sfide pensate per i veterani del genere.

Particolarmente interessante la meccanica legata alle conchiglie di fortuna utilizzate dal protagonista. Kril infatti può indossare i rifiuti che trova in giro nel mondo di gioco per resistere agli attacchi nemici e, supponiamo, a seconda della conchiglia il nostro eroe guadagnerà dei bonus speciali differenti.

"Another Crab's Treasure è un'avventura soulslike ambientata in un mondo sottomarino in rovina. Nei panni del paguro Kril, dovrai indossare come conchiglia i rifiuti che trovi in giro per resistere agli attacchi di nemici molto più grossi di te. Intraprendi un'epica caccia al tesoro per recuperare la tua conchiglia e scopri gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato", recita la descrizione ufficiale del gioco.

"In questa società sottomarina, i rifiuti non sono solo uno stile di vita, ma una preziosa risorsa da sfruttare per qualsiasi cosa, dalla moda alle armi da fuoco. Ma, con i rifiuti, arriva anche una misteriosa infezione nota come la Schifezza, che potrebbe significare la rovina di tutto l'oceano."

"Mentre Kril esplora l'oceano, ottiene varie tecniche Umami: potenti attacchi appresi dagli altri abitanti del mare. Colpisci i tuoi nemici con la travolgente potenza di una canocchia, intrappolali con l'orribile verme Bobbit e molto altro ancora."

"L'oceano è più profondo di quanto si possa immaginare. Fatti largo attraverso foreste di alghe, barriere coralline, città di castelli di sabbia e persino l'insondabile oscurità delle trincee abissali... e tutto per recuperare la tua preziosa conchiglia."

"Pensato per offrire un'esperienza accessibile ai nuovi giocatori di soulslike e una sfida ai veterani del genere, Another Crab's Treasure ha qualcosa per qualsiasi livello di abilità o disponibilità di tempo. Per chi cerca un'esperienza poco frustrante forniamo opzioni di assistenza che possono anche essere usate dai masochisti che rendere il gioco ancora più difficile."