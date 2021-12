Have a Nice Death: trailer, data di uscita dell'Accesso Anticipato, requisiti PC e immagini

Durante i The Game Awards 2021, è stato svelato un nuovo gioco di Magic Design Studios (sviluppatori di Unruly Heroes): Have a Nice Death, un gioco d'azione rogue-lite. Ecco il trailer, la data di uscita in Accesso Anticipato (marzo 2022), i requisiti PC e le immagini.

La descrizione ufficiale recita: "Have a Nice Death è un roguelite d'azione in 2D in cui si gioca nei panni di una Morte oberata di lavoro, i cui dipendenti si sono scatenati, mandando completamente all'aria l'equilibrio delle anime - e i suoi piani di vacanza. Per ristabilire l'ordine, dovrai afferrare la tua fidata falce e mostrare ai tuoi dipendenti chi è il capo."

Have a Nice Death sarà disponibile in versione Accesso Anticipato su PC durante il mese di marzo 2022. Per ora non ci sono informazioni su una potenziale versione console.

I requisiti minimi PC (temporanei, potrebbero cambiare) indicati su Steam di Have a Nice Death sono:

Sistema operativo: Windows 10 (64-Bit)

Processore: i5

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 970 GTX o AMD Radeon R9 290x

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Have a Nice Death è un gioco d'azione 2D con un sistema di combattimento rapido, con oltre 30 armi e incantesimi da usare per potenziare il proprio personaggio. Dopo ogni sconfitta sbloccheremo nuovi oggetti e potenziamenti che semplificano le partite successive. I potenziamenti da noi scelti, però, attivano dei bonus per i nostri nemici, così da rendere sempre equilibrato il gioco. Have a Nice Death supporta l'italiano.

