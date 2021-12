Venom La Furia di Carnage: trailer ufficiale lo reimmagina come una commedia romantica di Natale

Venom La Furia di Carnage è amato per le sue scene di azione e per l'approfondimento psicologico del rapporto tra Eddie e Venom. Cosa ne pensereste però se fosse una commedia romantica? Non si tratta di un ragionamento campato per aria, ma di una "vera" proposta di Sony, che ha realizzato un trailer ufficiale nel quale Venom La Furia di Carnage diventa una commedia romantica di Natale. Potete vederlo qui sopra, condiviso da IGN USA.

Venom La Furia di Carnage ci viene mostrato quindi con una canzoncina natalizia di sottofondo e il trailer è montato ad arte con una serie di scene prese dal film, con la classica struttura di una commedia romantica, fondata completamente sui sentimenti e più precisamente sull'amore. In un certo senso, questo trailer ci ricordiamo come sia facile presentare uno stesso film sotto una luce completamente diversa senza troppo sforzo, a seconda di come lo si vuole "vendere" al pubblico.

La descrizione ufficiale del film recita: "Venom: La Furia Di Carnage, film diretto da Andy Serkis, è il sequel del primo film sull'antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage (Woody Harrelson) alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l'omicida. Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compire una nuova carneficina. Il killer, infatti, riesce a evadere dal carcere, ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo..."

Venom: La Furia di Carnage è stato un successo ed è stato in grado di battere Shang-Chi al botteghino USA.