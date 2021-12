GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento dell'11 dicembre 2021, esclusive PS5 e PS4 in sconto

Quest'oggi - 11 dicembre 2021 - su GameStop arrivano le nuove offerte del Calendario dell'Avvento. In questo sabato, possiamo trovare sconti per varie esclusive PS4 e PS5. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, però, ricordiamo che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le esclusive PS4 e PS5 in sconto, quest'oggi - 11 dicembre 2021 - possiamo trovare su GameStop in offerta - per il Calendario dell'Avvento - i seguenti giochi:

Inoltre, possiamo trovare in offerta anche un Headset Wireless Atriz E-Series Pro Black a 40.98€.

Le offerte odierne non sono moltissime in termini numerici, ma sono certamente interessanti per i giocatori PlayStation. Vi segnaliamo anche che Demon's Souls e Ghost of Tsushima sono stati pareggiati da Amazon.

Logo di GameStop

Diteci, cosa ne pensate degli sconti odierni di GameStop del Calendario dell'Avvento?