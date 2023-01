Hearthstone: data di inizio della Stagione 3 della Battaglia svelata, vediamo le novità

Blizzard ha annunciato che la Stagione 3 della Battaglia di Hearthstone inizia il 17 gennaio. La Stagione 3 porta con sé alcune aggiunte alla modalità Battaglia: un nuovo tipo di servitore, i servitori di due tipi, il ritorno di un eroe trasformato e oggetti cosmetici a tema Lunargenta e Flagello.

Precisamente, il comunicato ufficiale di Blizzard recita come segue: "I Non Morti hanno raggiunto la Locanda di Bob! I nuovi servitori Non Morti si armonizzano bene con gli effetti Rinascita e Rantolo di Morte. Inoltre, diversi servitori riceveranno il tipo Non Morto in aggiunta a un altro tipo designato, dando inizio ai servitori di due tipi! Questo fornisce più profondità e più opzioni nel creare gli schieramenti."

"La battaglia infuria a Lunargenta, dove gli Elfi del Sangue difendono la propria casa dal Flagello del Re dei Lich. Il Pass Stagionale per la Stagione 3 porterà con sé alcuni tocchi artistici con Tabelloni ed Emote nuove. Potrai anche equipaggiare i tuoi eroi con nuovi oggetti cosmetici per dimostrarne l'alleanza verso Lunargenta o il Flagello! Gli eroi di Lunargenta mostrano il loro potere infuocato contro le gelide forze del Re dei Lich, mentre gli eroi del Flagello sono adornati di gelate armature per instillare paura nel cuore dei nemici."

"Il Professor Putricidio passa giorno e notte a lavorare nel suo laboratorio, nel tentativo di assemblare nuovi servitori. Nella Stagione 3, potrai provare l'emozione di creare grazie al suo Potere Eroe! Spendendo 4 Oro, crea un servitore Non Morto tutto tuo, con il potere che vuoi quando ne hai più bisogno. Questi servitori personalizzati non potranno creare una tripla, ma faranno ugualmente molti danni!"

"Il Pozzo Solare splende luminoso! A partire dal 17 gennaio, completa le missioni durante l'evento Festa della Luna per accumulare PE Evento, ottenere ricompense e tenere accese le lanterne del Pozzo Solare!"