Final Fantasy 7 The First Soldier chiude oggi, Square Enix ringrazia i giocatori

Come da programma, Final Fantasy 7 The First Soldier ha chiuso oggi i battenti, con Square Enix che ha ringraziato tutti i giocatori per aver fatto parte di questa particolare avventura finita piuttosto male.

Era già stato annunciato che l'11 gennaio 2023 sarebbe stato il giorno della chiusura dei server per Final Fantasy 7 The First Soldier, e così è stato: il particolare spin-off in stile battle royale di Final Fantasy VII è definitivamente concluso, visto che la chiusura della piattaforma online significa sostanzialmente la cancellazione dell'intero titolo.



Final Fantasy 7 The First Soldier è rimasto attivo per poco più di un anno, ma non è mai riuscito a decollare: si trattava di un esperimento anche interessante, perché andava ad esplorare un po' l'universo dei SOLDIER che viene appena toccato dalla storia di Final Fantasy VII, ma la struttura di gioco evidentemente non ha convinto i giocatori a creare una community ampia e stabile.

Anche la forte concorrenza dell'ambito battle royale in ambito mobile ha probabilmente giocato la sua parte, e non presentando elementi particolarmente convincenti al di là di un'ambientazione davvero distintiva, ha portato a una certa trascuratezza sul titolo in questione.

In ogni caso, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Final Fantasy 7 The First Soldier risalente a novembre del 2021, con il gioco non ci aveva convinto più di tanto all'epoca.