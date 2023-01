Resident Evil Re:Verse: update 1.06 con nuovi contenuti disponibile, i dettagli

Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.06 di Resident Evil Re:Verse per tutte le piattaforme sul quale il gioco è disponibile. L'update, catalogato come numero 5, include anche nuovi contenuti. La patch note recita come segue:

Nuovo personaggio giocabile - Canine

BattlePass esteso al livello 120

Nuovi obiettivi per le sfide

Nuovi elementi cosmetici per alcuni personaggi

Nuovi RE Coins

Nuove pose di vittoria

Nuovi accessori per armi

Capcom ha anche condiviso un tweet dedicato all'aggiornamento 1.06 di Resident Evil Re:Verse, come potete vedere poco sotto o a questo indirizzo.

Precisamente Capcom scrive: "Il quinto aggiornamento per il survival revenge battle game Resident Evil Re:Verse è previsto per l'11 gennaio alle 04:00 CET. Canine della squadra Hound Wolf si unisce come nuovo sopravvissuto e la seconda ondata di costumi di The Division 2 di Ubisoft è in arrivo!"

Resident Evil Re:Verse è attualmente disponibile per PC, Xbox e PlayStation. Il gioco non è stato accolto particolarmente bene, sia da noi che dal pubblico internazionale. Ecco la nostra recensione, con un estratto qui sotto.

"Resident Evil Re:Verse arriva in nettissimo ritardo e in condizioni difficilmente giustificabili, considerando la lunga attesa. Lo spin-off avrebbe avuto senso con un lancio contestuale a Village, ma dopo un anno e mezzo e con così pochi contenuti ci chiediamo davvero quale sia stato il senso di insistere sul progetto, anche considerando i feedback tutt'altro che positivi raccolti ai tempi della beta. Ci sono alcune buone idee e quando la partita gira bene ci si diverte, è vero, ma l'esperienza esaurisce molto rapidamente il proprio appeal e con queste premesse immaginiamo sarà complicato rilanciarla in futuro."