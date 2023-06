Hi-Rez Studios si ristruttura, licenziando parte dei dipendenti

Hi-Rez Studios ha avviato una profonda ristrutturazione interna, che comporterà il licenziamento di molti dipendenti. Le novità iniziano dal nome della compagnia, ribattezzata in Hi-Rez Ventures, per sottolineare la sua nuova strutturazione.

Stando a quanto annunciato da Hi-Rez su LinkedIN, il cambiamento è mirato a focalizzare gli affari della compagnia sulle sue priorità, stabilendo un framework corporativo migliore per la crescita futura.

Il numero dei licenziati non è stato annunciato, probabilmente perché non ancora definitivo. Comunque sia, Hi-Rez si spezzerà in tre unità operative differenti per gestire meglio lo sviluppo dei giochi: Titan Forge Games, lo studio di Smite, guidato da Alex Cantatore e Travis Brown; Evil Mojo Games, lo studio di Paladins, guidato da Tony Jones e RallyHere Interactive, piattaforma di supporto per i live service, guidata dall'ex CEO di Hi-Rez Studios Stewart Chisam.

Lo studio inglese RedBeard Games, fondato nel 2019, sarà fuso con Titan Forge, mentre lo studio USA First Watch Games, quello di Rogue Company, sarà fuso con Evil Mojo.

Hi-Rez Studios non sarà più editore, ma pubblicherà i suoi giochi tramite Evil Mojo e Titan Forge. Il CEO di Hi-Rez Ventures sarà Erez Goren, che prenderà il posto di Chisam.