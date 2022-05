Hidden Bats è un sito conto alla rovescia di Spike Chunsoft con mistero annesso

Spike Chunsoft ha lanciato un sito conto alla rovescia che nasconde anche un mistero da risolvere, con indagini annesse. Si chiama Hidden Bats e chiede al giocatore di ritrovare delle persone scomparse consultando gli indizi pubblicati in tempo reale su Twitter e altri siti.

Probabilmente il sito è collegato ad AI: The Somnium Filse - NirvanA Initiative, come fanno capire alcuni indizi. Ad esempio nel sito si trova un video chiamato "Bats489" che è un chiaro richiamo un video simile, chiamato "Bats490" visto nel trailer della storia del gioco.

Il sito di Hidden Bats

Comunque sia, le due persone scomparse da ricercare si chiamano Aine Ichirai e Binato Sotobara. Chi volesse partecipare, può seguire i loro profili twitter: @Aine_Ichirai e @Binato_Sotobara, quello di Hidden Bats e il sito della Sunaiku Foundation per tutte le info raccolte finora.

Per risolvere il caso bisogna decifrare un codice guardando un video di una certa fonte (dovete trovare anche questo), così da ottenere una password. Quindi bisogna rispondere su Twitter con la password alle persone scomparse.

Per il resto vi ricordiamo che AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative è in arrivo il 24 giungo 2022 su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.