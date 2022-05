Vampire Survivors: la patch 0.5.2 introduce molti nuovi contenuti

Continua il grande supporto per Vampire Survivors con la pubblicazione della patch 0.5.2, che introduce molti nuovi contenuti, tra i quali 8 nuovi obiettivi, un sarcofago nella Gallo Tower, una nuova arma, due nuove evoluzioni delle armi, un nuovo oggetto da raccogliere, due nuovi Arcanas, una nuova reliquia e un rango in più per Banish.

Considerando che Vampire Survivors costa soli 2,39€, è davvero stupefacente vedere la cura verso la comunità dello sviluppatore e quanto lo abbia fatto crescere. Considerando anche che c'è un cane che scorreggia fiori, potrebbe diventare il gioco della vita di più di qualcuno.

Comunque sia, oltre ai nuovi contenuti, l'aggiornamento sistema qualche bug, migliora alcuni sprite, rimuove le tracce audio coperte dal diritto d'autore per tutelare gli streamer e modifica alcune aree.

Per saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Vampire Survivors, in cui abbiamo scritto:

Vampire Survivors è un gioco che consigliamo a tutti, anche se è ancora in Accesso Anticipato. È sorretto da una formula semplice e diretta, che coinvolge da subito e diverte per ore. Guardarlo non serve: solo giocandoci si può capire perché è il fenomeno del momento e perché è così tanto amato.